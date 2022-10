Merz betont bei CSU-Parteitag Geschlossenheit der Unionsparteien

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Beim CSU-Parteitag hat der Vorsitzende der CDU, Merz, den Gemeinschaftsgeist und die Zusammenarbeit der Schwesterparteien beschworen. Mit Blick auf die Niederlage bei der Bundestagswahl vor einem Jahr betonte er, zerstrittene Parteien würden nicht gewählt - 2021 dürfe sich nicht wiederholen. Inzwischen aber sei die Union wieder auf Platz 1 in Deutschland, sagte Merz. Wie gestern schon CSU-Chef Söder griff auch er die Bundesregierung an: Die Zustimmung der Menschen in Deutschland zur Ampel-Koalition in Berlin schrumpfe. Vor allem der Umgang mit der vom Bundeskanzler versprochenen Zeitenwende zeige: Alles werde kleingehäckselt im Apparat der Ampel-Regierung. Wörtlich sprach Merz von einer "großen Enttäuschung." - Die Rede des CDU-Chefs bildet den Abschluss des zweitägigen CSU-Parteitages in Augsburg, bei dem sich die Christsozialen für die Landtagswahl in einem Jahr aufstellen wollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 14:00 Uhr