Merz bekräftigt "Brandmauer" zur AfD

Erfurt: Zehn Tage vor der Thüringen-Wahl hat CDU-Chef Merz die sogenannte Brandmauer zur AfD betont. Merz sagte am Abend bei einem Wahlkampftermin in Erfurt, die AfD sei eine rechtsextreme Partei. Es gebe in der Bundes-CDU wie in allen Landesverbänden die einhellige Meinung, dass es mit der AfD keine Zusammenarbeit geben könne. In Umfragen liegt die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Höcke mit 30 Prozent weit vorn - gefolgt von CDU und BSW. Es wird eine schwierige Regierungsbildung erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 22:00 Uhr