Merz begrüßt Asylreform als vernünftigen Kompromiss

Paris: CDU-Chef Merz hat die Einigung auf eine Reform des europäischen Asylsystems begrüßt. Am Rande eines Besuchs bei Frankreichs Präsidenten Macron sagte Merz, es sei ein Kompromiss erzielt worden, der vernünftig zu sein scheine. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland kritisieren den Kompromiss dagegen. Die Beauftragten für Flüchtlingsfragen der evangelischen und der Katholischen Kirche, Stäblein und Heße, erklärten, unschuldige Menschen, darunter Familien mit kleinen Kindern, in haftähnlichen Lagern an den EU-Außengrenzen zu internieren, sei verantwortungslos. Auch der Osnabrücker Migrationsforscher, Oltmer beurteilt die Einigung der EU-Staaten skeptisch. Dem evangelischen Pressedienst sagte er, er befürchte, dass es in den geplanten Lagern zu ähnlich katastrophalen Verhältnissen wie im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos kommen werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 21:00 Uhr