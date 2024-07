Merz befürwortet Lieferung von Kampfjets an die Ukraine

Berlin: CDU-Chef Merz hat sich dafür ausgesprochen, der Ukraine Kampfjets zu liefern. In der ARD verwies Merz auf russische Raketenangriffe, die auf die ukrainische Infrastruktur zielen. Aus seiner Sicht können diese Attacken nicht vom Boden aus unter Kontrolle gebracht werden. Er hält es deshalb für richtig, dass andere Länder F-16-Jets versprochen haben. Die Deutschen sollten da nicht zurückstehen, so Merz. Am Rande des Nato-Gipfels in Washington hatten die USA, die Niederlande und Dänemark erklärt, dass der Transfer von Kampfflugzeugen bereits in die Wege geleitet wurde. Die Maschinen sollen noch in diesem Sommer einsatzbereit sein.

