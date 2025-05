Merz-Äußerungen haben Diskussion über Waffenlieferungen ausgelöst

München: In der Bundesregierung ist eine Diskussion über den Kurswechsel bei Waffenlieferungen an die Ukraine entbrannt. Die Ankündigung von Kanzler Merz, die Reichweitenbeschränkung deutscher Waffen für die Ukraine aufzuheben, wird vom außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, unterstützt. Er sagte im BR-Interview, das helfe der Ukraine, ihr Territorium zu verteidigen. Zudem könne es Russland unter Druck setzen und eine Chance auf einen fairen Frieden herbeiführen. Gleichzeitig mahnte er, Russland dürfe nicht aus der Zeitung erfahren, welche Waffen geliefert werden. Beim Koalitionspartner SPD sorgte Merz' Kurswechsel für Kritik. Der Außenpolitiker Stegner nannte den Schritt nicht hilfreich und forderte, die diplomatischen Bemühungen zu verstärken. Die Grünen begrüßen die Entscheidung. Merz hatte gestern beim WDR-Europaforum in Berlin erklärt, dass die an die Ukraine gelieferten Waffen keine Reichweitenbeschränkung mehr haben sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 09:00 Uhr