Merz äußert sich "skeptisch" über Frauenquote

Corona-Zahlen in den USA auf Höchststand - Fauci gibt Politik Mitverantwortung

Washington: Vor dem Hintergrund täglich heuer Höchststände an Neuinfektionen macht der US-Immunologe Fauci der Politik Vorwürfe. Der Experte, der auch die Trump-Regierung berät, sagte, es würde einen koordinierteren Ansatz im Kampf gegen Corona geben, wenn die Politik nicht so gespalten wäre. Einige Bundesstaaten hätten die Auflagen zu früh gelockert und Richtlinien außer Acht gelassen. Er mahnte, stark betroffene Bundesstaaten wie Florida, Texas, Arizona und Kalifornien sollten weitere Lockerungen verschieben. Fauci nannte das Virus den schlimmsten Alptraum, weil es sich so leicht verbreite. Präsident Trump wies die Kritik noch am Abend zurück. Dem Sender Fox sagte er, Fauci sei ein netter Mann, aber er habe viele Fehler gemacht. Binnen 24 Stunden hat es in den USA 65.000 neue Corona-Fälle gegeben - ein neuer Höchststand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 08:00 Uhr