Merz äußert sich "skeptisch" über Frauenquote

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Politiker Merz hat sich zurückhaltend zu der geplanten Frauenquote für seine Partei geäußert. Bei dem Thema bleibe er skeptisch, sagte Merz "Focus online". Vielleicht gebe es bessere Lösungen, um die Rolle von Frauen in der CDU zu stärken, sagte Merz, der sich um den Parteivorsitz bewirbt. Er räumte in dieser Frage Nachholbedarf der CDU ein. Merz ließ offen, ob er auf dem Parteitag im Dezember für die Quote stimmen wird. Er sagte lediglich, es gehe jetzt um eine Lösung, die von möglichst vielen mitgetragen werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 08:00 Uhr