Merkel zieht positives Fazit des EU-Finanzgipfels

Brüssel: Bundeskanzlerin Merkel hat ein positives Fazit der Gipfel-Ergebnisse gezogen. Man habe die Weichen für die finanzellen Grundlagen der Europäischen Union für die nächsten sieben Jahre gestellt und gleichzeitig eine Antwort auf die größte Krise seit Bestehen der Union gegeben, so Merkel in einer Pressekonferenz nach den Verhandlungen. Die Kompromisse, die bei der Aufteilung der Gelder in Zuschüsse und Kredite getroffen wurden, bezeichnete die Kanzlerin als verantwortbar. Für sie zähle, dass man sich am Schluss zusammengerauft habe. Das Ergebnis sei ein wichtiges Signal über Europa hinaus, mit dem man Handlungsfähigkeit bewiesen habe. Der französische Präsident Macron sprach von einem historischen Tag für Europa. Und Ratschef Michel erklärte, das sei die richtige Einigung für Europa zur richtigen Zeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 07:00 Uhr