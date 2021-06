Merkel zeigt sich zum Abschluss des G7-Gipfels zufrieden

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Bundeskanzlerin Merkel hat zum Abschluss des G7-Gipfels in Cornwall die gute Zusammenarbeit der Industrienationen mit US-Präsident Biden unterstrichen. Sie drückte ihre Freude darüber aus, dass sich die Vereinigten Staaten wieder zu den Pariser Klimazielen bekennen. Insgesamt hätten sich die G7 eindeutig für eine wertebasierte, multilaterale Welt ausgesprochen, so Merkel. Mit Blick auf die Pandemiebekämpfung sprach die Kanzlerin von Impfstoffen als Weg aus der Krise. Alle müssten Zugang zu den Vakzinen haben. Bis Ende 2022 sollen daher 2,3 Milliarden Impfdosen an die Entwicklungsländer verteilt werden, auch Deutschland beteilige sich in erheblichem Maße daran. Die Weltgesundheitsorganisation müsse gestärkt werden, sagte die Kanzlerin weiter, auch, um künftige Pandemien zu verhindern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 13:00 Uhr