Merkel zeigt sich erschüttert über Ausmaß der Flutkatastrophe

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat sich erschüttert über das Ausmaß der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gezeigt. Auf Twitter schrieb Merkel, ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Einsatzkräften danke sie von Herzen. - Bundesfinanzminister Scholz kündigte bereits finanzielle Hilfen für die Krisenregionen an. Er wird heute gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer besonders betroffene Regionen in deren Bundesland besuchen. - In Nordrhein-Westfalen hat sich Ministerpräsident Laschet in Altena und in Hagen ein Bild von der Lage gemacht. Anschließend versprach er den Menschen in den Katastrophengebieten die Unterstützung des Landes und kündigte für morgen eine Sondersitzung des Kabinetts an. Laschet wörtlich: "Nordrhein-Westfalen steht jetzt solidarisch zusammen."

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 14:45 Uhr