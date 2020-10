Merkel zeigt sich bei Handelsabkommen mit Großbritannien kompromissbereit

Nachrichtenarchiv - 16.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Bundeskanzlerin Merkel hat beim Streit über ein Handelsabkommen mit Großbritannien Entgegenkommen signalisiert. Beim EU-Gipfel in Brüssel sagte sie, die Staatengemeinschaft habe London gebeten, weiter an einer Einigung zu arbeiten. Das schließe natürlich ein, dass auch die EU Kompromisse machen müsse. Merkel sagte, es gebe an einigen Stellen noch viel Arbeit und notfalls müsse man auch ohne ein Abkommen leben, besser wäre es aber, eines zu haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.10.2020 02:00 Uhr