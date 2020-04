Merkel würdigt verstorbenen Sozialpolitiker Blüm

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Der langjährige CDU-Minister Norbert Blüm ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit. 16 Jahre lang hatte Blüm als Arbeits- und Sozialminister die deutsche Politik mitgestaltet - er gehörte als einziger Politiker allen Kabinetten von Bundeskanzler Kohl an. Bundespräsident Steinmeier würdigte den Verstorbenen als herausragende Persönlichkeit in der Geschichte des Landes. In einem Kondolenzschreiben an Blüms Witwe heißt es wörtlich: "Er war mit einer Leidenschaft Politiker und mit einer Hingabe Mitgestalter unseres Gemeinwesens, die selten zu finden waren und sind." Bundeskanzlerin Merkel teilte mit, Blüm habe ihre Arbeit stark geprägt. Sie verwies insbesondere auf die Pflegeversicherung, um deren Einführung sich der Minister verdient gemacht habe. Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft bezeichnete Blüm als "Streiter für eine bessere Welt" und "soziales Gewissen der CDU."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 13:00 Uhr