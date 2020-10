Merkel würdigt Mut und Einsatz der Menschen bei der Wiedervereinigung

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Bundeskanzlerin Merkel hat die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren und den Einsatz der Menschen gewürdigt, die Herausforderungen der Einheit zu bewältigen. Dafür sei viel Mut erforderlich gewesen, in Ostdeutschland ebenso wie in der alten Bundesrepublik, sagte Merkel vor dem Festakt zum Einheitsjubiläum. Auch die Partner in der Welt hätten den Mut aufgebracht, Deutschland zu vertrauen. Heute könnten sich alle freuen, 30 Jahre Einheit in Frieden und Freiheit begehen zu können. In Kürze wird beim zentralen Festakt in Potsdam die Ansprache von Bundespräsident Steinmeier erwartet. Laut Redemanuskript ruft er zu Mut und Zuversicht auf. Da die Welt unsicherere geworden sei, brauche es heute Mut, genau wie nach dem Fall der Mauer. Steinmeier betont jedoch, es gebe viele Gründe zuversichtlich zu sein. Mit Blick auf den Vereinigungsprozess betont der Bundespräsident, es bleibe die Aufgabe, uns auch menschlich näher zu kommen, neugierig zu bleiben sowie die Lebenswelten und Sichtweisen der anderen zu kennen und zu respektieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 12:45 Uhr