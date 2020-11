Merkel würdigt Einsatz der Pflegekräfte

Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb, Höchstwerte 5 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist weiterhin trüb durch Hochnebel, nur in den Alpen scheint gebietsweise länger die Sonne. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. In der Nacht neblig und Temperaturrückgang auf 4 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Morgen noch wenig Änderung. In den nächsten Tagen freundlicher, mit viel Sonnenschein in Alpennähe. In den Nächten 7 bis 2 Grad, am Tag 7 bis 15 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.11.2020 11:45 Uhr