Merkel würdigt Arbeit der Pflegekräfte in Corona-Pandemie

Möglicher Betrug mit Pay-TV-Lizenzen: Ehemaliger Kulmbacher verdächtigt

Bamberg: Den bayerischen Behörden ist ein Schlag gegen die sogenannte Cardsharing-Szene gelungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bamberg wird gegen mehrere Verdächtige in verschiedenen Bundesländern ermittelt. Ein früherer Kulmbacher und sein Bruder sollen gemeinsam mit Komplizen in anderen Bundesländern jahrelang Pay-TV-Lizenzen illegal entschlüsselt und an hunderte Kunden in ganz Europa verkauft haben. Der Schaden durch das sogenannte Cardsharing soll im Millionenbereich liegen. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, haben die Ermittler 18 Häuser in ganz Deutschland durchsucht. Sie stellten dabei eine Vielzahl an Receivern, Festplatten, CDs und anderen Datenträgern sicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 14:00 Uhr