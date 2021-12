Merkel wünscht Scholz glückliche Hand im Kanzleramt

Nachrichtenarchiv - 08.12.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die aus dem Amt geschiedene Bundeskanzlerin Merkel hat ihrem Nachfolger Olaf Scholz eine glückliche Hand bei der Führung des Landes gewünscht. Kanzler von Deutschland zu sein sei eine der schönsten Aufgaben, die es gibt, sagte Merkel bei der offiziellen Amtsübergabe im Kanzleramt. Scholz dankte Merkel für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Olaf Scholz wurde im Bundestag mit deutlicher Mehrheit zum Regierungschef gewählt und danach von Bundespräsident Steinmeier ernannt. Anschließend leistete der 63-Jährige seinen Amtseid. Später folgte dann im Schloss Bellevue auch die offizielle Ernennung der Ministerinnen und Minister. Steinmeier nutzte die Gelegenheit für einen Appell an die Bürger, in der Pandemie Solidarität zu zeigen und sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2021 16:00 Uhr