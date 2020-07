Merkel wirbt im EU-Parlament für Ziele der deutschen Präsidentschaft

EU-Kommission genehmigt deutschen Corona-Rettungsschirm

Brüssel: Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben den von der Bundesregierung eingerichteten staatlichen Rettungsschirm für Unternehmen genehmigt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von 600 Milliarden Euro richtet sich an große Konzerne, die in der Corona-Krise unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sind. Über diesen Schirm hat die Bundesregierung zum Beispiel die Lufthansa gerettet. Das Programm stehe im Einklang mit den in der Corona-Krise gelockerten EU-Regeln für staatliche Beihilfen, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Vestager. Für Unternehmen gebe es auch einen Anreiz, schnellstmöglich wieder den Ausstieg des Staats zu schaffen, so Vestager. Man erwarte dadurch keine unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU. Bundesfinanzminister Scholz begrüßte die Zustimmung der EU-Kommission und sprach von einer guten Nachricht für alle deutschen Unternehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.07.2020 13:45 Uhr