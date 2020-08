Merkel will später über Verbot von Großveranstaltungen entscheiden

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Während Kanzlerin Merkel offenbar immer noch mit den Ministerpräsidenten über die weiteren Maßnahmen gegen die Corona-Krise berät, sind weitere Details über den Verhandlungsstand bekannt geworden. Nach dpa-Informationen will Merkel doch nicht alle Großveranstaltungen bis Jahresende absagen, sondern erst später entscheiden. Ministerpräsident Söder habe ihr beigepflichtet; er sei nie für eine Totalabsage von Faschingsfeiern gewesen. Sachsen hat demnach auch gedrängt, die Weihnachtsmärkte zuzulassen - also auch den berühmten Dresdner Striezelmarkt. Auf Söders Widerstand dürfte die Kanzlerin beim Thema Corona-Tests für Reiserückkehrer stoßen. Der Vorlage des Bundes zufolge sollen die kostenlosen Tests für Rückkehrer aus Nicht-Risiko-Gebieten Mitte September wegfallen. Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss in Quarantäne. Wenn er ab dem 5. Tag der Heimkehr einen negativen Test vorlegen kann, darf er die Selbstisolation beenden. Was private Feiern angeht, will die Kanzlerin nach bisherigem Kenntnisstand eine Begrenzung auf 25 Personen - bei nicht privaten auf 50.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 16:00 Uhr