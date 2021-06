Merkel will sich für verlässliche Rahmenbedingungen in der Wirtschaft einsetzen

Nachrichtenarchiv - 22.06.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel will sich auch in Zukunft für gute und verlässliche Rahmenbedingungen für die Deutsche Wirtschaft einsetzen. In ihrer Rede zum Tag der Industrie sagte sie, dass "Made in Germany" für Qualität und Innovation stehe. Auch deshalb sei Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern glimpflich durch die Krise gekommen. Dafür sei aber eine große finanzielle Kraftanstrengung nötig gewesen, die die Ausnahme bleiben müsse, so Merkel. Der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Russwurm, sagte in seiner Rede, dass die Corona-Pandemie teils haarsträubende Digitalisierungsdefizite der öffentlichen Verwaltung offengelegt habe. Dennoch würden die fortschreitende Digitalisierung, die Bekämpfung des Klimawandels und der demografische Wandel Deutschland mehr fordern und verändern als die Pandemie. Russwurm wünschte sich daher von der Politik mehr Technologieoffenheit und Vertrauen in die Industrie.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.06.2021 10:45 Uhr