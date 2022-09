Merkel will politische Memoiren im Herbst 2024 veröffentlichen

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Altkanzlerin Merkel will ihre politischen Memoiren im Herbst 2024 veröffentlichen. Laut ihrem Verlag Kiepenheuer & Witsch will Merkel darin zentrale Entscheidungen und Situationen ihrer Amstzeit erläutern. Das Buch will die ehemalige Kanzlerin gemeinsam mit ihrer langjährigen Bürochefin und politischen Beraterin Beate Baumann verfassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 14:00 Uhr