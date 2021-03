Merkel will nicht die Vertrauensfrage stellen

Nachrichtenarchiv - 24.03.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Forderung der Opposition abgelehnt, die Vertrauensfrage zu stellen. Das sei nicht nötig, sagte Merkel in einem "ARD-Brennpunkt" nach ihrer Kehrtwende in Sachen "Osterruhe". Sie habe heute die Menschen für einen Fehler um Verzeihung gebeten. Das ist nach ihren Worten das Richtige, was zu tun ist. Sie habe ansonsten die Unterstützung der gesamten Bundesregierung und insofern auch des Parlaments, versicherte die Kanzlerin. FDP, AfD und Linke hatten Merkel eine Chaos-Politik vorgeworfen und ihr nahegelegt, die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Zuvor hatte die Kanzlerin die sogenannte Osterruhe gekippt und sich entschuldigt. Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hatten bei ihrem Corona-Gipfel in der Nacht zum Dienstag einen verschärften Lockdown beschlossen. Die Wirtschaft warnte daraufhin vor einem Milliardenschaden wegen geschlossener Betriebe und unklarer rechtlicher Fragen etwa zur Lohnfortzahlung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.03.2021 20:45 Uhr