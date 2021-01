Merkel will nächste Woche bereits über weitere Corona-Maßnahmen sprechen

Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der angespannten Corona-Lage will sich Bundeskanzlerin Merkel schon kommende Woche wieder mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen beraten. Das sagte sie am Abend in der Online-Sitzung des CDU-Präsidiums. Die Bundeskanzlerin habe erklärt, die in Großbritannien aufgetauchte Variante des Corona-Virus verbreite sich viel schneller als die ursprüngliche Form, Wissenschaftler seien in großer Sorge. Bei den Gesprächen nächste Woche soll über eine weitere Verschärfung der Maßnahmen beraten werden. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer erklärte am Abend im ZDF, es müsse darüber gesprochen werden, was man in Deutschland insgesamt noch tun könne. Ursprünglich war ein Treffen Merkels mit den Länderchefs am 25.Januar geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 06:00 Uhr