Merkel will Luftverkehr schnell auf erneuerbare Energien umstellen

18.06.2021 12:15 Uhr

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel drängt darauf, dass die Flugbranche so schnell wie möglich auf erneuerbare Energiequellen umsteigt. Bei der nationalen Luftfahrtkonferenz sagte sie, dass eine disruptive Erneuerung nötig sei, also eine radikale Umstellung. Merkel sprach sich dafür aus, mehr synthetische Kraftstoffe zu nutzen. Die werden mit Hilfe von Strom hergestellt - allerdings räumte die Kanzlerin ein, dass dabei Mengen und Preise zur Zeit noch zu wünschen übrig lassen. Lufthansa-Chef Spohr sagt dazu, dass Kraftstoffe aus sauberer Energie aktuell noch zehnmal so teuer seien wie Kerosin. Die Zahl der Fluggäste hat nach der Pandmie wieder zugenommen. Spohr kündigte an, dass die Lufthansa die milliardenschwere Finanzhilfe des Staates noch vor den Bundestagswahl zurückzahlen will.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2021 12:15 Uhr