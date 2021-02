Merkel will Lockdown bis Mitte März verlängern

Nachrichtenarchiv - 10.02.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zur Stunde soll der Bund-Ländergipfel zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise beginnen. Als sicher gilt, dass der Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängert wird. Aus einer Beschlussvorlage des Kanzleramts geht hervor, dass die Bundesregierung die Auflagen sogar bis Mitte März aufrechterhalten will. Aus der Wirtschaft kommen vermehrt Forderungen nach einer Öffnungsstragie. Es brauche eine mittelfristige Perspektive mit einem klaren Szenario statt Verlängerungen der Maßnahmen im Mehrwochenrhythmus, heißt es in einem gemeinsamen Appell der Verbände BDA und BDI. Weitgehend einig sind sich Bund und Länder, dass Lockerungen zuerst bei Schulen und Kitas greifen sollen. Die Bundesregierung will Zeitpunkt und Umfang den Ländern überlassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 14:00 Uhr