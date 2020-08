Merkel will kein erneuten Lockdown für Pflegeheime

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel geht davon aus, dass alte Menschen in Pflegeheimen nicht erneut wegen der Corona-Pandemie isoliert werden müssen. In ihrer jährlichen Sommerpresskonferenz sagte sie in Berlin, man habe inzwischen so viel gelernt und Erfahrungen gesammelt, um sicherzustellen, dass es so wie in den ersten Wochen nicht wieder vorkomme. Für die kommenden Wochen geht Merkel davon aus, dass die Corona-Lage in Deutschland wieder schwieriger wird. Es komme nun darauf an, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Ihre Grundhaltung sei deshalb Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, so Merkel. Den von den EU-Staats- und Regierungschefs beschlossenen Corona-Hilfsfonds bezeichnete sie als "historisch". Nun müsse man darauf hinarbeiten, dass er auch wirklich Anfang 2021 in Kraft treten könne. Derzeit verhandelt der EU-Rat darüber mit dem EU-Parlament.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2020 15:00 Uhr