Merkel will digitaler Bildung einen kräftigen Schub verleihen

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig oder nur leicht bewölkt, Temperaturen am Nachmittag 11 bis 17 Grad. In der Nacht meist klar, örtlich Nebel; Tiefstwerte um 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch in den kommenden Tagen viel Sonnenschein, nur in manchen Niederungen jeweils bis Mittag mitunter neblig-trüb. Höchstwerte 9 bis 18 Grad, in den Nächten +3 bis -4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2021 12:00 Uhr