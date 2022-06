Merkel weist Fehler in ihrer Russland-Politk zurück

In der Ostukraine gehen die Kämpfe weiter

Kiew: In den umkämpften Gebieten der Ostukraine haben russische Truppen noch keinen Durchbruch erzielt. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner Videobotschaft erklärte, hat sich die Situation an der Front in den letzten 24 Stunden nicht wesentich verändert. Besonders heftig wird noch immer um die Städte Sjewjerodonezk, Lyssytschansk und Popasna gekämpft. Offenbar haben hunderte Zivilisten in einer Chemiefabrik in Sjewjerodonezk Zuflucht gesucht. Nach Angaben des Unternehmens harren dort derzeit 800 Menschen aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2022 04:00 Uhr