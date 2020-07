Merkel weicht Frage nach Kanzlerkandidaten Söder aus

Herrenchiemsee: Bundeskanzlerin Merkel will ihren Besuch bei Bayerns Ministerpräsident Söder nicht als Hinweis auf ihre Präferenz in der Frage der Kanzlerkandidatur verstanden wissen. Nach ihrer Teilnahme an einer Kabinettssitzung auf Schloss Herrenchiemsee sagte sie wörtlich: "Ich kann nur sagen: Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten, und der hat mich heute eingeladen." In der Frage ihrer Nachfolge erlege sie sich "eine besondere Zurückhaltung" auf, betonte Merkel. Söder hatte sich zuvor hinter die Pläne von Merkel für einen milliardenschweren EU-Wiederaufbaufonds gestellt. In der Corona-Krise habe man gemerkt, wie eng und wie verletzlich Europa miteinander verwoben sei, sagte Söder. Und man habe gespürt, dass der Rückzug in nationale Nischen keine gute Antwort für die Zukunft sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 23:00 Uhr