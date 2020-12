Merkel warnt vor zu hohen Erwartungen an schnelle Impfungen

Nachrichtenarchiv - 03.12.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der ersten Zulassung eines Impfstoffs in Großbritannien hat Bundeskanzlerin Merkel vor zu hohen Erwartungen an eine Impfung gewarnt: Der Stoff werde zunächst nur begrenzt zur Verfügung stehen, sagte sie. Erst ab dem kommenden Herbst werde sich die Lage bessern. Bayerns Innenminister Herrmann betonte unterdessen, dass es keine Vorteile im Alltag für geimpfte Personen geben soll: Es werde nicht so sein, dass Geimpfte dann keine Maske mehr tragen müssten, sagte er im BR.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 07:00 Uhr