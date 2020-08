Merkel warnt vor Verschärfung der Corona-Pandemie

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat vor einer Verschärfung der Corona-Pandemie gewarnt. In ihrer Sommerpressekonferenz sagte Merkel, man müsse damit rechnen, dass manches noch schwieriger wird als im Sommer. In den kommenden Monaten gebe es drei Schwerpunkte: Zum einen müsse alles dafür getan werden, dass die Kinder nicht die Verlierer der Pandemie werden. Ihre Bildung, ob Kita oder Schule, muss laut Merkel das Allerwichtigste sein. Zum anderen müsse die Wirtschaft am Laufen gehalten oder wieder zum Laufen gebracht werden. Und schließlich geht es nach den Worten der Kanzlerin darum, den gesellschaftlichen Zusammenhalt so weit wie möglich zu bewahren. Die Pandemie habe das gesamte Leben bereits dramatisch verändert. Sie sei auch eine nicht gekannte Herausforderung für die finanzielle Tragkraft des Staates.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 22:15 Uhr