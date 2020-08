Merkel warnt vor Spaltung der Gesellschaft durch Pandemie

Bundeswehr hilft an bayerischen Corona-Teststationen

München: Mit Hilfe der Bundeswehr will das bayerische Gesundheitsministerium verhindern, dass es an diesem Wochenende wieder lange Wartezeiten an den Corona-Teststationen an den bayerischen Autobahnen gibt. Deswegen habe sie ein entsprechendes Angebot angenommen, teilte Gesundheitsministerin Huml mit. Sowohl an der Raststätte Hochfelln Nord an der A8 als auch an der Raststätte Donautal an der A3 soll die Bundeswehr bei großem Andrang jeweils eine zusätzliche Test-Straße in Betrieb nehmen. Auch der private Dienstleister Eurofins hat sein Personal noch einmal aufgestockt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 18:45 Uhr