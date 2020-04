Merkel warnt vor Debatte über Lockerung der Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel hat vor einer Debatte über die Lockerungen der Corona-Beschränkungen gewarnt. Sie sei besorgt, dass in der Öffentlichkeit und der Politik nur noch darüber geredet werde, hieß es nach einer Telefonschalte im CDU-Präsidium. Dabei sei die Gefahr der Corona-Infektionen in Deutschland weiter sehr hoch. Die angekündigte vorsichtige Lockerung für Geschäfte habe in einigen Bundesländern zu - Zitat - "Öffnungsdiskussions-Orgien" geführt. Das erhöhe das Risiko eines Rückfalls sehr stark, kritisierte Merkel. Die Kanzlerin forderte erneut, die Abstandsregeln einzuhalten, zudem fürchte sie, dass die Disziplin der Menschen nachlasse. NRW-Ministerpräsident Laschet hat derweil die Lockerungen in seinem Bundesland verteidigt, wo auch große Möbelhäuser öffnen dürfen. In Bayern können Kunden heute erstmals seit vier Wochen wieder in Baumärkten, Gartencentern und Gärtnereien einkaufen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 13:15 Uhr