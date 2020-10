Merkel verteidigt Teil-Lockdown im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 29.10.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern nimmt Kanzlerin Merkel momentan im Bundestag dazu Stellung. Zu Beginn ihrer Regierungserklärung hat sie die umfassenden Maßnahmen verteidigt. Merkel verwies darauf, dass viele Gesundheitsämter an der Belastungsgrenze seien und Kontakte oft nicht mehr im Einzelnen nachverfolgen könnten. 75 Prozent seien nicht mehr zuzuordnen, so Merkel. Das Infektionsgeschehen spiegele sich auch in den Krankenhäusern wider und in wenigen Wochen werde die Dynamik auch die Intensivmedizin überfordern. Die Kanzlerin erklärte, sie verstehe die Frustration, ja die Verzweiflung in Gastronomie und Hotellerie. Dort seien so viele Hygiene-Konzepte erarbeitet worden - und viele fragten sich, ob das umsonst gewesen sei. Das sei es nicht, so Merkel. Aber derzeit gebe es keine andere Möglichkeit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.10.2020 09:15 Uhr