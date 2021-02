Merkel verteidigt Bund-Länder-Beschlüsse in ihrer Regierungserklärung

Nachrichtenarchiv - 11.02.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat heute Morgen in ihrer Regierungserklärung um Verständnis für die gestrigen Beschlüsse von Bund und Ländern geworben. Die meisten Einschränkungen müssten konsequent beibehalten werden, auch wenn sie keinen Tag vergesse, was die Maßnahmen für jeden einzelnen Bürger bedeuteten, sagte Merkel vor dem Parlament. Gleichzeitig zeigte sie Verständnis für die Erwartungen der Menschen auf Öffnungen. Jedoch könnten die Mutanten alles Geschaffte wieder kaputtmachen, so die Kanzlerin. Merkel räumte außerdem Fehler in der zweiten Corona-Welle ein. So sei man im Herbst zu zögerlich gewesen, das öffentliche Leben herunterzufahren. AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel kritisierte die Politik der Regierung scharf. Sie forderte einen verbindlichen Ausstieg aus dem Lockdown. Die Bürger hätten die Hinhaltepolitik satt und fühlten sich für dumm verkauft, so die Oppositionspolitikerin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 10:00 Uhr