Merkel verteidigt Apotheken-Ausgabe von FFP2-Masken

Berlin: Im Bundestag läuft aktuell die Befragung der Bundesregierung, zu Beginn stellt sich derzeit Kanzlerin Merkel den Abgeordneten. Sie verteidigte dabei die kostenfreie Abgabe von FFP2-Masken über Apotheken an Menschen über 60 Jahre. Es habe zwar vor den Apotheken lange Schlangen gegeben, aber das sei auch ein Zeichen dafür, dass die Maßnahme gut angenommen werde. Ab Januar werde die Verteilung anders organisiert. Dann erfolge die Ausgabe gegen ein fälschungssicheres Dokument, um Missbrauch vorzubeugen, sagte Merkel. Man habe vor der Alternative gestanden, die Maskenausgabe so zu organisieren oder vor Weihnachten gar nichts zu tun. Auf die Frage der Linken-Fraktionschefin Loetzsch nach einer Corona-Abgabe für Reiche sagte Merkel, die werde es mit ihr nicht geben. Stattdessen setze man auf Wachstum. "Eine Vermögensabgabe wollen wir nicht", so Merkel wörtlich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.12.2020 13:45 Uhr