Merkel verspricht Hochwasser-Betroffenen Unterstützung - US-Präsident spricht von "Tragödie"

Washington: Bundeskanzlerin Merkel hat den Betroffenen in den Hochwassergebieten Unterstützung zugesichert. Merkel sagte wörtlich: "Wir werden sie in dieser schwierigen, schrecklichen Stunde nicht alleine lassen und werden auch helfen, wenn es um den Wiederaufbau geht." Die Kanzlerin äußerte sich nach einem Treffen mit US-Präsident Biden in Washington. Dieser bezeichnete die Hochwasser-Katastrophe in Deutschland als Tragödie. - Bei ihrem Gespräch vereinbarten Biden und Merkel eine Energie- und Klimapartnerschaft. Der Kanzlerin zufolge geht es dabei zum Beispiel um den Ausbau von erneuerbaren Energien und der Wasserstoff-Technologie. Biden sagte außerdem zu, dass seine Regierung die pandemiebedingten Einreisebeschränkungen für Bürger aus dem Schengen-Raum in den kommenden Tagen überprüfen wird.

