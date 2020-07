Merkel und von der Leyen setzen auf gemeinsame Politik in der Pandemie

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat sich einen Tag nach der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft mit der EU-Kommission abgestimmt. Im Anschluss an eine Videokonferenz zwischen Berlin und Brüssel sagte Merkel, Europa befinde sich in der schwersten Situation seiner Geschichte. In einer solchen Zeit sei der Zusammenhalt auf eine besondere Probe gestellt. Merkel dankte daher Kommissionspräsidentin von der Leyen, dass sie zuletzt immer wieder gemahnt habe, Europa nicht zu vergessen. Von der Leyen wiederum sagte, es sei ein Glück, dass in einem entscheidenden Moment eine so erfahrene Regierung die Führung übernehme. Sie sei froh, dass Deutschland bei der Bekämpfung der Pandemie, in der Klimapolitik und bei der Förderung der Digitalisierung an die Ziele der Kommission anknüpfen wolle. Außerdem kündigte von der Leyen eine Initiative in der Migrationspolitik an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2020 18:00 Uhr