Merkel und von der Leyen drücken bei Milliarden-Paket aufs Tempo

Berlin: Kanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen streben eine rasche Einigung über die Milliardenhilfen für die coronageplagte Wirtschaft an. Das haben beide auf einer Pressekonferenz betont. Als Zielmarke gab Merkel den EU-Sondergipfel in zwei Wochen an. Eine Verzögerung wäre nicht gut, sagte die Kanzlerin, die ganze Welt schaue darauf, was die Europäische Union zustande bringt. Auch von der Leyen erklärte, dass jeder Tag zähle. Die CDU-Politikerinnen präsentierten nach einem virtuellen Treffen das Arbeitsprogramm für die kommenden sechs Monate EU-Ratsvorsitz. Deutschland soll als Vermittler dazu beitragen, die anderen europäischen Staaten bei dem beispiellosen Finanzpaket auf Linie zu bringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.07.2020 19:30 Uhr