Merkel und Spahn werben für Corona-Impfung

Söder will Impfkampagne in Bayern beschleunigen und "verjüngen"

München: Die Staatsregierung will der wachsenden Impfmüdigkeit in Bayern entgegenwirken. Das kündigte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung an. Er hat dabei vor allem jüngere Menschen im Visier. Es gebe nun genug Impfstoff, aber einen Mangel an Impfwilligen, so Söder. Zusammenarbeiten will die Staatsregierung mit Gastronomie, Jugend- und Sportverbänden. Söder sprach von "Impfen to go". Dieses soll in Wirtshäusern, Jugendzentren und vor Supermärkten möglich sein. Der CSU-Chef plant auch "Familiensonntage für das Impfen" und "Drive-In-Schalter" für Impfwillige. Dabei sollen mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Eine Anmeldung sein nicht erforderlich, so Söder. Eine allgemeine Impfpflicht lehnte er ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2021 14:00 Uhr