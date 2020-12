Merkel und Söder warnen in Neujahrsansprachen vor weiteren Einschränkungen

Rettungskräfte suchen nach Erdrutsch in Nordwegen weiter nach Vermissten

Ask: Nach dem großen Erdrutsch in Norwegen werden noch zehn Menschen vermisst, darunter auch mehrere Kinder. Mindestens zehn weitere Menschen wurden bei dem Abgang gestern Morgen in der Kleinstadt Ask verletzt. Mit Helikoptern, Drohnen und Hunden suchten Rettungskräfte nach Opfern. Weil die Erde immer noch in Bewegung ist, können die Helfer das Gebiet selbst nicht betreten. Gestern Abend stürzten erneut Häuser in die Tiefe. Rund 900 Einwohner wurden deshalb vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.12.2020 07:45 Uhr