Merkel und Söder gratulieren Laschet

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat dem neuen CDU-Chef Laschet zu seiner Wahl gratuliert. Auf Twitter schrieb sie, sie freue sich auf die Zusammenarbeit. Das Angebot seines Mitbewerbers Merz, als Wirtschaftsminister ins Kabinett einzutreten, lehnte Merkel ab. Regierungssprecher Seibert sagte, die Kanzlerin plane keine Regierungsumbildung. Glückwünsche an die neue CDU-Führung kommen auch von der CSU. Parteichef Söder bot Laschet eine enge und gute Zusammenarbeit an. Beide Unionsparteien müssten sich nun gemeinsam versammeln und gute Ergebnisse bei den nächsten Landtagswahlen erzielen. Aus der Wirtschaft kommen Appelle an die CDU, sich für bessere Standortbedingungen einzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Corona-Hilfen schneller ausbezahlt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 17:00 Uhr