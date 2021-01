Merkel und Seehofer wollen Reiseverkehr einschränken

Wetter: In der Nacht kaum Schnee bei -6 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend noch Schnee, der allmählich abklingt. In der Nacht nur noch vereinzelt Scheefall. Tiefstwerte zwischen minus 6 und minus 1 Grad. Morgen zunächst Auflockerungen, am Nachmittag wieder Schnee bei minus 1 bis plus vier Grad, am Donnerstag erneut ergiebige Schneefälle. Am Freitag regnerisch. Teils sehr windig. Höchstwerte 3 bis 9 Grad, in der Nacht minus 2 bis plus 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 17:00 Uhr