Merkel und Ministerpräsidenten ringen um neue Corona-Auflagen

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten beraten zur Stunde darüber, welche Corona-Maßnahmen im Dezember gelten sollen. Als unstrittig gilt, dass Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen bis zum 20. Dezember geschlossen bleiben und dafür wie im November entschädigt werden. Auch strengere Kontaktbeschränkungen sind im Gespräch, die über Weihnachten gelockert werden sollen. Umstritten ist aber, in wie weit das auch an Silvester gelten soll und ob es zusätzliche Auflagen für Schulen in Corona-Hotspots braucht. Außerdem könnte es weitere Beschränkungen für den Einzelhandel geben. Hier geht es um die Frage, wie viele Menschen sich gleichzeitig in einem Geschäft aufhalten dürfen. Der Handelsverband sprach sich gegen schärfere Auflagen aus. Er warnt vor langen Warteschlangen vor den Läden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 16:00 Uhr