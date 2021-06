Merkel und Macron warnen vor Ausbreitung der Delta-Variante

Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus haben Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron eine bessere Zusammenarbeit der EU in der Pandemie angemahnt und vor Leichtsinn gewarnt. Merkel sagte bei einem Treffen mit Macron in Berlin, man könne nicht so tun, als sei Corona vorbei. Macron kritisierte, es gebe einige Länder, die wegen ihrer Tourismusindustrie eine schnellere Öffnung beschlossen hätten. Deshalb müsse man wachsam bleiben. Vor allem in Großbritannien breitet sich derzeit die aggressive Delta-Variante des Coronavirus aus. Portugal hat deshalb den Großraum Lissabon abgeriegelt. Der Virologe Drosten mahnte, Deutschland müsse die Delta-Variante ab sofort ernst nehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2021 05:00 Uhr