Merkel und Macron warnen vor Ausbreitung der Delta-Variante

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Europa gewarnt. Macron sagte vor einem gemeinsamen Essen im Kanzleramt in Berlin, es gebe einige Länder, die wegen ihrer Tourismusindustrie schnellere Öffnungen beschlossen haben. Deshalb müsse man wachsam sein. Man werde das Thema auf dem EU-Gipfel in der kommenden Woche ansprechen. Auch Merkel warnte vor Unachtsamkeit und erklärte, sie sei skeptisch, ob vollbesetzte Fußball-Stadien bei der Europameisterschaft die richtige Antwort auf die augenblickliche Situation sind. Der Charité-Virologe Drosten mahnte, man müsse die Delta-Variante ab jetzt wirklich ernst nehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2021 03:00 Uhr