Merkel und Macron bei EU-Gipfel zu weiteren Zugeständnissen bereit

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Das EU-Konjunkturprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise dürfte deutlich kleiner werden als ursprünglich vorgeschlagen. Nach Angaben von französischen Diplomaten sind Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron bereit, statt der geplanten 500 Milliarden Euro nur 400 Milliarden Euro für nicht zurückzahlbare Zuschüsse einzuplanen. Ob dadurch der Widerstand von Österreich, Dänemark, Schweden, den Niederlanden und Finnland gegen das Konjunkturprogramm gebrochen werden kann, ist offen. Sie wollen am liebsten nur Kredite und keine Zuschüsse vergeben. Offiziell wird der EU-Sondergipfel am Mittag in eine weitere Runde gehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 03:00 Uhr