Merkel und Laschet sichern Flutopfern unbürokratische Hilfe zu

Das Wetter in Bayern: Am Abend sonnig, in der Osthälfte und an den Alpen noch einige Quellwolken. In der Nacht klar und Abkühlung auf 13 bis 8 Grad. In den kommenden Tagen viel Sonnenschein. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2021 17:00 Uhr