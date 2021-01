Merkel und Länderchefs beschließen verlängerten Lockdown

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird der Lockdown bis zum 14. Februar verlängert. Das haben Kanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder nach stundenlangen Beratungen am Abend beschlossen. Außerdem werden einige Maßnahmen verschärft. So müssen in Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr in Zukunft medizinische Masken getragen werden. Arbeitgeber sollen überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen. Mit Blick auf eine drohende Ausbreitung hochansteckender Virusmutationen sagte Merkel, jetzt sei es Zeit, der Gefahr vorzubeugen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.01.2021 02:00 Uhr