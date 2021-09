Merkel und Kramp-Karrenbauer ehren Afghanistan-Soldaten

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seedorf: Bundeskanzlerin Merkel hat deutschen Soldaten für den Evakuierungseinsatz in Afghanistan gedankt. Merkel nahm am Nachmittag im niedersächsischen Seedorf an einem sogenannten Rückkehrerappell teil. Dabei zeichnete sie stellvertretend für alle an der Luftbrücke Beteiligten einige Soldaten mit der Einsatzmedaille aus. An Merkels Seite war Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Diese sagte, ganz Deutschland blicke heute voller Anerkennung auf die Soldaten der Bundeswehr. In einer robusten, gefährlichen und komplexen Militäroperation seien viele Menschenleben gerettet worden. Über die Luftbrücke von Kabul nach Taschkent waren von Mitte bis Ende August knapp 5.350 Personen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2021 16:00 Uhr