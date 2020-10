Merkel und Großstädte verständigen sich auf Maßnahmen bei Corona-Ausbrüchen

Spanische Regierung verhängt Corona-Notstand über Madrid

Madrid: In Spanien eskaliert der Streit zwischen Regierung und Madrider Rathaus über die Corona-Politik. Nach einer Krisensitzung hat die Zentralregierung am Nachmittag den Notstand über die Hauptstadt verhängt. Denn in der Region Madrid gab es in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet 230 Neuansteckungen. Bürger sollen Madrid nur verlassen dürfen, wenn sie beispielsweise zur Arbeit fahren müssen. Einen solchen teilweisen Lockdown hatte die linksgerichtete Regierung schon angeordnet. Die konservative Stadtregierung konnte aber vor Gericht erreichen, dass dieser wieder aufgehoben wird. - Das Corona-Virus breitet sich jetzt auch wieder stärker in Italien aus. Die Behörden meldeten erstmals wieder mehr als 5.000 Ansteckungen an einem Tag. Die Zahl liegt damit so hoch wie zuletzt im März. Seit dieser Woche gilt in Italien auch im Freien Maskenpflicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 19:00 Uhr